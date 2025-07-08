Пулюярви перешел в швейцарский «Серветт», контракт – на 2 года. 4-й номер драфта-2016 провел сезон в «Питтсбурге» и фарме «Флориды»

Йессе Пулюярви подписал контракт с «Серветтом» на два сезона.

Об этом сообщает пресс-службы клуба из Женевы.

Четвертый номер драфта НХЛ-2016 начал минувший сезон в «Питтсбурге », но по ходу чемпионата перешел во «Флориду», где в основном выступал за фарм-клуб в АХЛ , проведя только 5 матчей за основную команду.

На счету Пулюярви 10 (4+6) очков за 31 матч в сезоне НХЛ и 44 игры (24 очка) в АХЛ с учетом плей-офф.

За карьеру финский нападающий провел 414 матчей в НХЛ за «Эдмонтон», «Каролину», «Пингвинс» и «Пантерс», заработав 134 (61+73) очка.