Пулюярви перешел в швейцарский «Серветт», контракт – на 2 года. 4-й номер драфта-2016 провел сезон в «Питтсбурге» и фарме «Флориды»
Йессе Пулюярви подписал контракт с «Серветтом» на два сезона.
Об этом сообщает пресс-службы клуба из Женевы.
Четвертый номер драфта НХЛ-2016 начал минувший сезон в «Питтсбурге», но по ходу чемпионата перешел во «Флориду», где в основном выступал за фарм-клуб в АХЛ, проведя только 5 матчей за основную команду.
На счету Пулюярви 10 (4+6) очков за 31 матч в сезоне НХЛ и 44 игры (24 очка) в АХЛ с учетом плей-офф.
За карьеру финский нападающий провел 414 матчей в НХЛ за «Эдмонтон», «Каролину», «Пингвинс» и «Пантерс», заработав 134 (61+73) очка.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Серветта»
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