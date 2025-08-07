Шестеркин о московском метро: «Станция Кунцевская мне нравится – из тоннеля выезжаешь на открытое пространство, прикольно»
Игорь Шестеркин заявил, что часто пользуется метро в Москве.
«Когда в Россию приезжаю, часто спускаюсь в метро. Мне нравится станция Кунцевская. Прикольно, что из тоннеля выезжаешь на открытое пространство.
Вот этот отрезок между Кунцевской и Филевским парком. По архитектуре некомпетентен назвать самую красивую станцию. Редко по сторонам смотрю», – сказал вратарь «Рейнджерс».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости