Шестеркин о московском метро: «Станция Кунцевская мне нравится – из тоннеля выезжаешь на открытое пространство, прикольно»

Игорь Шестеркин заявил, что часто пользуется метро в Москве.

«Когда в Россию приезжаю, часто спускаюсь в метро. Мне нравится станция Кунцевская. Прикольно, что из тоннеля выезжаешь на открытое пространство.

Вот этот отрезок между Кунцевской и Филевским парком. По архитектуре некомпетентен назвать самую красивую станцию. Редко по сторонам смотрю», – сказал вратарь «Рейнджерс ».