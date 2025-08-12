Бабаев о Шумакове: «Интерес в КХЛ есть. После пары недель сборов пойдут отсевы, и я думаю, что ему дадут шанс на просмотровый контракт»
Агент Сергея Шумакова высказался о будущем хоккеиста.
Прошлый сезон 32-летний нападающий провел в чемпионате КХЛ 3х3 за «Трактор».
– К Сергею Шумакову есть интерес в КХЛ?
– Интерес есть, сейчас жду несколько команд. После первых пары недель сборов пойдут отсевы, и я думаю, что ему дадут шанс на просмотровый контракт. И у него будет возможность проявить себя.
– Шумаков заслужил шанс на возвращение в КХЛ после хорошего сезона в 3х3?
– Он готовится сейчас хорошо, у нас в лагере выглядит очень прилично. Физически в хорошей форме. Думаю, что он способен вернуться на хороший уровень, – сказал агент Шуми Бабаев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
