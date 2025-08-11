Быков об уходе Ливо из «Салавата»: «Зная его качество как игрока – согласитесь, не просто так контракт был разорван. Сложно комментировать решение клуба»

Вячеслав Быков отреагировал на уход Джоша Ливо из «Салавата Юлаева».

Сегодня стало известно, что уфимский клуб расторг соглашение с 32-летним канадским нападающим.

По данным «Спорт-Экспресса», контракт был разорван без выплаты денежной компенсации. Зарплата Ливо по 2-летнему контракту с «Салаватом » составляла 110 млн рублей за сезон.

Ранее появилась информация, что платежка уфимского клуба в сезоне-2025/26 не превысит 500 млн рублей. «Салавату» необходимо вернуть накопленные за прошлые годы долги.

«Мне сложно комментировать решение клуба, так как могут быть еще и другие проблемы и причины.

Зная его качество как игрока, согласитесь, ведь не просто так был разорван контракт. А где продолжать карьеру – этот выбор остается за игроком», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.