Быков об уходе Ливо из «Салавата»: «Зная его качество как игрока – согласитесь, не просто так контракт был разорван. Сложно комментировать решение клуба»
Вячеслав Быков отреагировал на уход Джоша Ливо из «Салавата Юлаева».
Сегодня стало известно, что уфимский клуб расторг соглашение с 32-летним канадским нападающим.
По данным «Спорт-Экспресса», контракт был разорван без выплаты денежной компенсации. Зарплата Ливо по 2-летнему контракту с «Салаватом» составляла 110 млн рублей за сезон.
Ранее появилась информация, что платежка уфимского клуба в сезоне-2025/26 не превысит 500 млн рублей. «Салавату» необходимо вернуть накопленные за прошлые годы долги.
«Мне сложно комментировать решение клуба, так как могут быть еще и другие проблемы и причины.
Зная его качество как игрока, согласитесь, ведь не просто так был разорван контракт. А где продолжать карьеру – этот выбор остается за игроком», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
