Вячеслав Быков: «Если «Локомотив» на чемпионском параде будет без Никитина и его штаба, то это неуважение к специалистам, которые вели команду к победе!»
Вячеслав Быков высказался о том, что «Локомотив» не позвал Никитина на парад.
В межсезонье тренер Игорь Никитин покинул ярославский клуб, с которым выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне, и вернулся в ЦСКА. Туда же перешел весь его штаб.
3 августа в Ярославле пройдет чемпионский парад «Локомотива», штаб Никитина не был приглашен на мероприятие.
«Если команда на чемпионском параде будет без экс-главного тренера и его штаба, то это неуважение к Игорю Никитину и его штабу – тем специалистам, которые вели команду к победе!» – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Напомним, в финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» оказался сильнее «Трактора» (4-1 в серии). Пятый матч между командами состоялся 21 мая.
«Локомотив» не позвал Никитина на чемпионский парад. Обида из-за ухода?
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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