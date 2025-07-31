Вячеслав Быков: «Если «Локомотив» на чемпионском параде будет без Никитина и его штаба, то это неуважение к специалистам, которые вели команду к победе!»

Вячеслав Быков высказался о том, что «Локомотив» не позвал Никитина на парад.

В межсезонье тренер Игорь Никитин покинул ярославский клуб, с которым выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне, и вернулся в ЦСКА . Туда же перешел весь его штаб.

3 августа в Ярославле пройдет чемпионский парад «Локомотива », штаб Никитина не был приглашен на мероприятие.

«Если команда на чемпионском параде будет без экс-главного тренера и его штаба, то это неуважение к Игорю Никитину и его штабу – тем специалистам, которые вели команду к победе!» – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Напомним, в финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» оказался сильнее «Трактора» (4-1 в серии). Пятый матч между командами состоялся 21 мая.

«Локомотив» не позвал Никитина на чемпионский парад. Обида из-за ухода?