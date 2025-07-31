«Авангард» выменял Котляревского у «Северстали» на денежную компенсацию и подписал его на 3 года. Омский клуб также получил права на Почивалова
Михаил Котляревский перешел в «Авангард».
Омский клуб произвел обмен с «Северсталью», в результате которого состав команды пополнил 28-летний нападающий Михаил Котляревский. С ним заключен контракт на три года.
Также в рамках сделки «Авангард» получил спортивные права на нападающего Дениса Почивалова. Череповецкий клуб получит денежную компенсацию.
В сезоне-2024/25 на счету Михаила Котляревского 66 матчей и 33 (18+15) очка в Фонбет чемпионате КХЛ при полезности «плюс 3». В плей-офф нападающий провел 5 матчей и набрал 2 очка при полезности «плюс 1».
24-летний Почивалов в прошлом сезоне провел 41 игру с учетом плей-офф, набрав 10 (6+4) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Авангарда»
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