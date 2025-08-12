Владимир Плющев: «Вокруг КХЛ бардак – легионеры могут перебежать в Европу без санкций, теперь и у нас перед ними нет обязательств. Шлейф от дела Ливо будет тянуться долго»

Владимир Плющев заявил, что в КХЛ есть проблема с контрактами легионеров.

Ранее стало известно, что «Салават Юлаев» расторг контракт с Джошем Ливо. В качестве причины указано опоздание хоккеиста на сборы.

– Завершая тему легионеров, удивлены, что вокруг них так много резонанса?

– Еще год назад говорил о том, что именно так и будет. Мы вышли из-под зонтика ИИХФ и, по сути, развязали легионерам руки – в любой момент они могут перебежать в Европу, без каких-либо санкций за нарушение контракта.

В свою очередь и у нас теперь нет перед легионерами особых обязательств. Смотри «дело Ливо », шлейф от которого – не сомневайтесь – еще долго будет тянуться.

Вокруг КХЛ в общем-то бардак. И есть подозрение, что нас ждут новые скандалы, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

