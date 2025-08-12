Барак о том, что в «Металлурге» стало много небольших форвардов: «Мы любим играть в очень быстрый хоккей, мне будет комфортно. Ткачев – невероятный плеймейкер»

Дерек Барак высказался о том, что в «Металлурге» стало много небольших форвардов.

– Этим летом «Металлург», помимо вас, подписал еще нескольких форвардов вашего тиража, ростом меньше 180 сантиметров. Как вы ощущаете себя в системе Андрея Разина?

– Мне как игроку, здесь очень приятно. У нас работящие ребята. Как вы сказали, клуб в это межсезонье пригласил нескольких игроков, которые похожи на меня. Мы любим играть в достаточно быстрый хоккей. До сих пор привыкаю к новой для себя системе, но, смотря на состав команды, могу сказать, что мне будет комфортно играть в «Металлурге».

– Этим летом клуб подписал одного из лучших хоккеистов лиги – Владимира Ткачева. Как вам с ним работается?

– Я играл против Владимира в двух последних сезонах, когда он выступал за «Авангард ». Всегда поражался тому, как легко ему все дается. Это невероятный плеймейкер. Наблюдать за ним на тренировке – сплошное удовольствие для меня.

Он постоянно находит свободное место на площадке и создает его сам, а также дает партнерам огромное количество возможностей забить. Как человек, Владимир тоже очень приятный. Ничего плохого не могу сказать о Ткачеве, жду возможности сыграть с ним, – сказал форвард магнитогорцев.