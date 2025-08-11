  • Спортс
Агент Ливо: «В «Салавате» обещали, что Джош будет неограниченно свободным агентом. Он был готов играть, но клуб захотел, чтобы мы ушли бесплатно, видимо»

Агент Джоша Ливо ответил, сохранит ли «Салават» права на форварда.

Сегодня стало известно, что уфимский клуб расторг соглашение с канадским нападающим. По данным «Спорт-Экспресса», соглашение было разорвано без выплаты денежной компенсации. Зарплата 32-летнего игрока по 2-летнему контракту с «Салаватом» составляла 110 млн рублей за сезон.

«Мы каждый день были на связи с клубом и были готовы к тому, чтобы Джошуа играл за «Салават». У нас были возможности сменить клуб, но, по-видимому, «Салават» захотел, чтобы мы ушли бесплатно. Игрок все еще не получил паспорт, у нас все документы на руках, билет на завтрашний рейс. 

Я говорил с «Салаватом», нам обещали, что Джош будет неограниченно свободным агентом», – сказал агент Иван Ботев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
logoДжош Ливо
Иван Ботев
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
ТАСС
