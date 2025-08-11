Агент Ливо: «Денег нет у «Салавата», видимо, платить не могут. Клуб хотел освободиться от контракта с Джошем, расторг его по своей инициативе»

Агент Джоша Ливо объяснил, почему «Салават» аннулировал контракт с форвардом.

Сегодня стало известно, что уфимский клуб расторг соглашение с канадским нападающим. По данным «Спорт-Экспресса», соглашение было разорвано без выплаты денежной компенсации. Зарплата 32-летнего игрока по 2-летнему контракту с «Салаватом » составляла 110 млн рублей за сезон.

«Мы не расторгали контракт, клуб расторг его по своей инициативе. Мы сегодня должны получить российскую визу, билеты у Джоша на руках. А клуб расторг контракт.

Видимо, они не могут платить ему, хотели освободиться от контракта. Видимо, денег нет, поступили так, как поступили. Что тут еще скажешь?» – сказал агент Иван Ботев.

«Салават» сэкономил почти 30 млн рублей, аннулировав контракт с Ливо из-за того, что он не прибыл в расположение команды вовремя (Артур Хайруллин)