Депутат Журова о встрече Путина и Трампа: «Нужно идти к соглашению, где можно прописать возвращение обнулившихся спортивных и культурных тем. Возможно, вернуться к матчу НХЛ и КХЛ»

Светлана Журова оценила будущую встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Ранее появилась информация, что президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске.

«Не думаю, что президенты будут отдельно затрагивать спорт, главной будет тема мирного соглашения. А вот если оно будет достигнуто, тогда и в спорте будет допуск.

Про действия МОК открыто говорить точно не будут, потому что это будет вмешательство президентов в общественную организацию. Непублично же, допускаю, могут что-то обсудить.

Единственное, уже была история с матчем НХЛ и КХЛ, возможно, вернуться к ней. Я бы предложила матчевую серию и в других видах спорта, например, в легкой атлетике. Нашим легкоатлетам сейчас непросто, они настолько долго были отстранены от международных соревнований, но такая серия будет сигналом к возвращению в международную семью.

В целом, нужно идти к мирным переговорам, соглашению, где может быть прописано возвращение спортивных и культурных тем, которые обнулились в связи с отстранениями и санкциями», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова .

Журова о самых популярных спортсменах России: «Овечкин – номер один. Большунов – второй, вокруг него ажиотаж. Дзюба – третий, он самый известный действующий футболист»