Черкас о «Шанхай Дрэгонс»: «У СКА нет принципиальных соперников. Название команды изменилось, число зрителей – вряд ли, на трибуны привлечет только интересная игра»
Ранее КХЛ сообщила о переименовании «Куньлуня» в «Шанхай Дрэгонс». Клуб будет проводить домашние матчи на «СКА-Арене» в сезоне-2025/26.
– Как вы считаете, слово «Шанхай» в названии привлечет больше людей на трибуны?
– На трибуны привлечет только интересная игра команды. От того, что поменялось название, вряд ли изменится количество зрителей. Видимо, это сделано для каких-то технических моментов. Будет первая игра со СКА [6 сентября], если «драконы» сыграют успешно, то уже зрителей больше будет.
– Может ли «Шанхай» стать самым принципиальным соперником СКА, учитывая, что теперь он базируется в Петербурге?
– Я не думаю, что это будет некое противостояние. Хорошо бы, если бы «Шанхай» устроил бы хорошую конкуренцию и попал бы в плей-офф. Это было бы интересно.
– Кого сейчас считаете самым принципиальным соперником СКА?
– Я думаю, что здесь и сейчас таких соперников нет. Для СКА очень важно показать новую команду, которую комплектовало новое руководство. Нужно убедить зрителей, что текущее движение правильное, а убедить можно только победами, – сказал бронзовый призер чемпионата СССР в составе СКА Сергей Черкас.