Черкас о «Шанхай Дрэгонс»: «У СКА нет принципиальных соперников. Название команды изменилось, число зрителей – вряд ли, на трибуны привлечет только интересная игра»

Сергей Черкас не считает принципиальным противостояние СКА и «Шанхай Дрэгонс».

Ранее КХЛ сообщила о переименовании «Куньлуня » в «Шанхай Дрэгонс». Клуб будет проводить домашние матчи на «СКА-Арене» в сезоне-2025/26.

– Как вы считаете, слово «Шанхай» в названии привлечет больше людей на трибуны?

– На трибуны привлечет только интересная игра команды. От того, что поменялось название, вряд ли изменится количество зрителей. Видимо, это сделано для каких-то технических моментов. Будет первая игра со СКА [6 сентября], если «драконы» сыграют успешно, то уже зрителей больше будет.

– Может ли «Шанхай» стать самым принципиальным соперником СКА, учитывая, что теперь он базируется в Петербурге?

– Я не думаю, что это будет некое противостояние. Хорошо бы, если бы «Шанхай» устроил бы хорошую конкуренцию и попал бы в плей-офф. Это было бы интересно.

– Кого сейчас считаете самым принципиальным соперником СКА?

– Я думаю, что здесь и сейчас таких соперников нет. Для СКА очень важно показать новую команду, которую комплектовало новое руководство. Нужно убедить зрителей, что текущее движение правильное, а убедить можно только победами, – сказал бронзовый призер чемпионата СССР в составе СКА Сергей Черкас.