КХЛ провела 450 допинг-тестов за сезон, выявлено 3 нарушения. Число травм сократилось на 18%

КХЛ провела 450 допинг-тестов в сезоне-2024/25 и выявила 3 нарушения.

Сегодня в Барвихе прошло ежегодное совещание с участием руководства КХЛ, генеральных менеджеров и представителей клубов. На встрече подвели итоги сезона-2024/25 и обсудили развитие лиги.

По ходу сезона за положительные допинг-пробы были отстранены игроки ЦСКА Владислав Каменев и Никита Седов , а также нападающий «Автомобилиста » Анатолий Голышев .

«КХЛ остается единственной в России профессиональной спортивной лигой, самостоятельно проводящей антидопинговую деятельность. В сотрудничестве с РУСАДА за сезон проведено более 450 тестов, выявлено три нарушения.

Количество травм сократилось на 18%, Лига внедрила клинические протоколы реабилитации на уровне клубов. Они содержат перечень уже готовых протоколов, в каждом из которых описаны фазы, периоды, критерии программы реабилитации и другая полезная медицинская информация рекомендательного характера для работы по восстановлению игроков после травмы», – говорится в заявлении лиги.

«Разбирали вопрос антидопинга. За сезон было сделано 450 антидопинговых тестов, есть три нарушения, сейчас идут разбирательства. Пока идут разбирательства, мы комментировать не вправе», – заявил президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.