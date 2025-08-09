  • Спортс
Овечкин о целях на сезон: «Хорошо отыграть и постараться выиграть Кубок Стэнли. Готовимся с позитивом и хорошим настроением»

Александр Овечкин заявил, что хочет выиграть Кубок Стэнли в предстоящем сезоне.

Следующий регулярный чемпионат станет для капитана «Вашингтона» 21-м за время карьеры в НХЛ.

– Все хорошо, готовимся с позитивом и хорошим настроением.

– Какая у вас главная цель на этот сезон?

– Хорошо отыграть и постараться выиграть Кубок Стэнли.

– Это ваш последний сезон в НХЛ или нет?

– Поживем – увидим, – сказал Александр Овечкин.

Овечкин об Ovi Cup: «Огромное спасибо участникам и губернатору Воробьеву за организацию. Это праздник для детей, на следующий год будет намного лучше»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
