Овечкин о целях на сезон: «Хорошо отыграть и постараться выиграть Кубок Стэнли. Готовимся с позитивом и хорошим настроением»

Александр Овечкин заявил, что хочет выиграть Кубок Стэнли в предстоящем сезоне.

Следующий регулярный чемпионат станет для капитана «Вашингтона » 21-м за время карьеры в НХЛ.

– Все хорошо, готовимся с позитивом и хорошим настроением.

– Какая у вас главная цель на этот сезон?

– Хорошо отыграть и постараться выиграть Кубок Стэнли.

– Это ваш последний сезон в НХЛ или нет?

– Поживем – увидим, – сказал Александр Овечкин .

Овечкин об Ovi Cup: «Огромное спасибо участникам и губернатору Воробьеву за организацию. Это праздник для детей, на следующий год будет намного лучше»