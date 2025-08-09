Овечкин о целях на сезон: «Хорошо отыграть и постараться выиграть Кубок Стэнли. Готовимся с позитивом и хорошим настроением»
Александр Овечкин заявил, что хочет выиграть Кубок Стэнли в предстоящем сезоне.
Следующий регулярный чемпионат станет для капитана «Вашингтона» 21-м за время карьеры в НХЛ.
– Все хорошо, готовимся с позитивом и хорошим настроением.
– Какая у вас главная цель на этот сезон?
– Хорошо отыграть и постараться выиграть Кубок Стэнли.
– Это ваш последний сезон в НХЛ или нет?
– Поживем – увидим, – сказал Александр Овечкин.
Овечкин об Ovi Cup: «Огромное спасибо участникам и губернатору Воробьеву за организацию. Это праздник для детей, на следующий год будет намного лучше»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
