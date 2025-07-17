Фетисов об Овечкине: «Было бы красиво закончить карьеру с Кубком Стэнли, как удалось мне. Команда играла на Сашу весь сезон – теперь все усилия нужно приложить для главного трофея»

Вячеслав Фетисов заявил, что «Вашингтон» весь сезон играл на Александра Овечкина.

В апреле 2025 года российский форвард побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. В плей-офф «Кэпиталс» вылетели во втором раунде.

«Главная цель Саши на предстоящий сезон – хорошо играть, чтобы команда побеждала. В личном плане все, что хотел, он сделал.

Было бы красиво закончить карьеру с Кубком Стэнли в руках, как мне это удалось в свое время. Будем болеть за него.

В прошлом году команда весь сезон играла на него, теперь нужно все усилия приложить для завоевания главного трофея», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

Фетисов о вручении Овечкину премии ESPY: «Там нет русофобии в том же масштабе, что в Европе. Престижный трофей, поскольку это не только хоккейная тема»