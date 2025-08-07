Глотов о «Тракторе»: «Игроков такого уровня, как Кравцов и Шабанов, просто заменить нельзя, но не исключено, что новички проявят себя. Мы по-прежнему претенденты на кубок»
Василий Глотов высказался об изменениях в составе «Трактора».
– «Трактор» потерял двух важных игроков – Шабанова и Кравцова, которые уезжают в Америку. Как это скажется на команде?
– Конечно, команда изменилась. Пришли новые ребята – и легионеры, и Миша Григоренко, новый защитник-легионер, вратарь, подписали Егора Коршкова. Думаю, Алексей Волков знает, что делает, и вопросов по комплектованию быть не должно.
Бен [Гру] будет собирать этот состав в единую картину. Мы по-прежнему претенденты на кубок и будем бороться за победу.
Понятно, что игроков такого уровня, как Кравцов и Шабанов, просто заменить нельзя, но не исключено, что новички проявят себя. Я сам рассчитываю выйти на новый уровень, – сказал нападающий «Трактора» Василий Глотов.
