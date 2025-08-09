Аркобелло завершил карьеру в 36 лет и стал тренером юниоров «Лугано». Один из рекордсменов НХЛ по числу команд за один сезон играл в Швейцарии с 2016 года

Марк Аркобелло завершил карьеру в 36 лет и стал тренером юниоров «Лугано».

Американец войдет в тренерский штаб «Лугано » U18.

В Швейцарии нападающий отыграл последние 9 сезонов, в том числе 4 за «Берн » (с которым дважды стал чемпионом страны, а также лучшим бомбардиром и MVP сезона-2016/17) и 5 – за «Лугано».

В регулярках лиги он в общей сложности провел 446 игр и набрал 403 (149+254) очка, в плей-офф – 73 матча и 66 (24+42) очков.

В НХЛ Аркобелло провел 139 матчей и набрал 53 (24+29) очка. В сезоне-2014/15 он повторил рекорд лиги , сыграв за 4 команды на протяжении одного сезона («Эдмонтон », «Нэшвилл », «Питтсбург », «Аризона»).

Рекорд был установлен Деннисом О’Брайеном в сезоне-1977/78 и трижды повторен – также это удалось Дэйву Маклвэйну (1991/92) и Юсси Йокинену (2017/18).

Добавим, что в АХЛ Аркобелло набрал 220 (85+135) очков в 237 играх, в Кубке Колдера – 46 (20+26) в 57.

В 2015 году Марк стал бронзовым призером ЧМ в составе сборной США. В 2018 году он выступил за команду на Олимпиаде в Пхенчхане.