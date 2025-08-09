Врана вернулся в шведский «Линчепинг», контракт – на 2 года. С «Вашингтоном» форвард выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году

Якуб Врана подписал контракт с «Линчепингом» из чемпионата Швеции.

Соглашение рассчитано на 2 сезона. В НХЛ последним клубом 29-летнего чешского форварда был «Нэшвилл».

В системе «Линчепинга » Врана выступал с 16 до 19 лет, а потом уехал в Северную Америку.

В НХЛ нападающий играл за «Вашингтон », «Детройт», «Сент-Луис» и «Нэшвилл ». В общей сложности на его счету 406 матчей в регулярных чемпионатах лиги и 223 (119+104) очка. В плей-офф – 38 игр и 8 (3+5) баллов.

В 2018 году Врана стал обладателем Кубка Стэнли, будучи игроком «Кэпиталс».

«Я всегда чувствовал, что этот день однажды настанет. Для меня это было лишь вопросом времени. Очень рад снова представлять «Линчепинг» и с нетерпением жду, когда приеду в город и начну работать вместе с командой», – сказал Врана .