Врана вернулся в шведский «Линчепинг», контракт – на 2 года. С «Вашингтоном» форвард выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году
Якуб Врана подписал контракт с «Линчепингом» из чемпионата Швеции.
Соглашение рассчитано на 2 сезона. В НХЛ последним клубом 29-летнего чешского форварда был «Нэшвилл».
В системе «Линчепинга» Врана выступал с 16 до 19 лет, а потом уехал в Северную Америку.
В НХЛ нападающий играл за «Вашингтон», «Детройт», «Сент-Луис» и «Нэшвилл». В общей сложности на его счету 406 матчей в регулярных чемпионатах лиги и 223 (119+104) очка. В плей-офф – 38 игр и 8 (3+5) баллов.
В 2018 году Врана стал обладателем Кубка Стэнли, будучи игроком «Кэпиталс».
«Я всегда чувствовал, что этот день однажды настанет. Для меня это было лишь вопросом времени. Очень рад снова представлять «Линчепинг» и с нетерпением жду, когда приеду в город и начну работать вместе с командой», – сказал Врана.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Линчепинга»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости