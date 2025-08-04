Экс-форвард «Вашингтона» Врана вернется в шведский «Линчепинг», где играл до отъезда в НХЛ (Expressen)

Экс-форвард «Вашингтона» Якуб Врана вернется в шведский «Линчепинг».

29-летний игрок вскоре подпишет контракт с клубом, как сообщает Expressen.

В системе «Линчепинга » чех выступал с 16 до 19 лет, а потом уехал в Северную Америку.

В НХЛ Врана играл за «Вашингтон », «Детройт», «Сент-Луис» и «Нэшвилл ». В общей сложности на его счету 406 матчей в регулярных чемпионатах лиги и 223 (119+104) очка. В плей-офф – 38 игр и 8 (3+5) баллов.

В 2018 году Якуб стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Кэпиталс».

В прошлом году игрок вернулся в клуб из столицы США, подписав контракт на год и 775 тысяч долларов по итогам просмотра. По ходу сезона он был выставлен на драфт отказов, откуда его забрали «Предаторс».