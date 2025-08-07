  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Динамо» отреагировало на ребрендинг «Куньлуня», выложив фото Броссо верхом на Беззубике из мультфильма «Как приручить дракона»
Фото
10

«Динамо» отреагировало на ребрендинг «Куньлуня», выложив фото Броссо верхом на Беззубике из мультфильма «Как приручить дракона»

«Динамо» отреагировало на ребрендинг «Куньлуня».

Сегодня «Куньлунь» объявил о смене названия на «Шанхай Дрэгонс». Команда выступает в Фонбет Чемпионате КХЛ с сезона-2016/17. До 2020 года клуб проводил домашние игры в Китае: Пекине, Шэньчжэне и Шанхае.

«Динамо» опубликовал фото канадского форварда Девина Броссо верхом на Беззубике из мультфильма «Как приручить дракона». 

Ранее появилась информация, что московский клуб может расторгнуть контракт с Броссо спустя 1,5 месяца после подписания, и канадец вернется в «Куньлунь», за который выступал с 2022 по 2024 год. В «Динамо» не подтвердили слухи о возможном уходе Броссо. 

«当他选择自己的新名字时». «Металлург» роликом из «Друзей» отреагировал на новое название китайского клуба КХЛ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Динамо»
logoКХЛ
logoКуньлунь Ред Стар
logoДинамо Москва
logoДевин Броссо
кино
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
СКА объявил о переносе 10 матчей регулярки-2025/26 на другие даты
207 августа, 13:40
Бурмистров подпишет контракт с «Куньлунем» («СЭ»)
35 августа, 21:14
«Авангард», СКА, «Динамо», ЦСКА и «Спартак» будут начинать домашние матчи в 19:30 по будням и в 17:00 по выходным. «Локомотив», «Торпедо», «Ак Барс» и «Автомобилист» – в 19:00 и 17:00
75 августа, 12:27Фото
Главные новости
Роман Ротенберг: «Я всегда готов помогать «Динамо». Я всегда помогаю. Если вы обратитесь ко мне, то я вам помогу»
22сегодня, 05:50
Кравчук о Северной Америке: «За последние 30 лет в Канаде и США стандарты и качество жизни заметно снизились. Россия, наоборот, прошла большой путь»
5сегодня, 05:40
Фетисов о КХЛ: «В НХЛ нет клубов-олигархов и того, что не может дать экономический и спортивный эффект. Потихоньку у нас лига станет доходной, думаю. Главное – спортивный принцип»
3сегодня, 05:20
Овечкин о возможности сыграть вместе с сыном Сергеем на профессиональном уровне: «В 55 лет я не готов»
2сегодня, 04:35
Ротенберг о Комтуа, которого ранее причислил к «спортивным петухам»: «Очень сильный игрок, прошел систему сборной Канады»
9сегодня, 03:55
Кравчук о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Это было бы возможно, если бы переизбрали Байдена. После победы Трампа номер с высылкой уже не проходил»
сегодня, 03:45
Фетисов о сокращении числа клубов КХЛ до 22: «Не стал бы драматизировать эту ситуацию. Наверное, изначально нужно было оставлять команды, имеющие аудиторию и региональное развитие»
8сегодня, 03:30
Фетисов про Овечкина: «Была мечта стать чемпионом Олимпиады, но злые дядя отняли ее, не имея оснований. Будем надеяться и верить в доброго дядю»
30вчера, 19:55
Ротенберг про Кубок Овечкина: «Спасибо Александру, правительству Московской области и организаторам. Такие события вдохновляют детей, дают веру в свои силы и желание двигаться вперед»
13вчера, 19:30
Фетисов о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: «Уродство. Я выиграл, пришел к Беттмэну и сказал: «Хочу привезти в Москву». Он ответил: «Нет, у вас там везде бандиты»
40вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Егор Соколов о «Торпедо»: «В АХЛ я играл в обычный «форчек», поэтому придется привыкать к другой манере игры. Голова на плечах есть, выучу систему, думаю»
15 минут назад
Епанчинцев о молодых игроках «Сибири»: «Ребята работают на пределе, вопросов нет. С таким капитаном, как Широков, вся молодежь тянется»
30 минут назад
Овечкин о том, какой момент хотел бы пережить вновь: «Когда был жив папа, когда выигрывали чемпионат мира и Кубок Стэнли»
52 минуты назад
Дубник о Харте: «У Картера есть все данные, чтобы стать лучшим вратарем НХЛ. Если «Эдмонтон» его пригласит, он может потеснить Скиннера и стать первым номером»
сегодня, 05:05
Валуев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Если так, то это политика, но недостижимая»
1сегодня, 04:50
Шавин о «Торпедо»: «Моя цель на сезон – максимально помочь команде достичь Кубка Гагарина. На звании чемпиона России мы не остановимся»
сегодня, 04:20
Вратарь Августин – лучший проспект «Детройта» по версии сайта НХЛ, Сандин Пелликка – 2-й, Брандсегг-Нюгард – 4-й
2сегодня, 03:15
Бабаев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Лига не может отойти от коммерческой составляющей в угоду политике – это серьезный бизнес-проект»
1вчера, 19:45
Исаков о «Торпедо»: «Постараемся оставить лучшее из прошлого сезона. Каждый год вношу изменения в подготовку – хоккей не стоит на месте. Пересмотрел многие матчи за прошлые два сезона»
2вчера, 19:10
Исхаков о Магнитогорске: «Жду самого лучшего. Город уступает Москве и Петербургу по возможностям, размерам, но там есть все, что нужно для жизни»
4вчера, 18:30