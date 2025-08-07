«Динамо» отреагировало на ребрендинг «Куньлуня», выложив фото Броссо верхом на Беззубике из мультфильма «Как приручить дракона»

«Динамо» отреагировало на ребрендинг «Куньлуня».

Сегодня «Куньлунь » объявил о смене названия на «Шанхай Дрэгонс». Команда выступает в Фонбет Чемпионате КХЛ с сезона-2016/17. До 2020 года клуб проводил домашние игры в Китае: Пекине, Шэньчжэне и Шанхае.

«Динамо » опубликовал фото канадского форварда Девина Броссо верхом на Беззубике из мультфильма «Как приручить дракона».

Ранее появилась информация , что московский клуб может расторгнуть контракт с Броссо спустя 1,5 месяца после подписания, и канадец вернется в «Куньлунь», за который выступал с 2022 по 2024 год. В «Динамо» не подтвердили слухи о возможном уходе Броссо.

