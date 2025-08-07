СКА объявил о переносе 10 матчей регулярки-2025/26 на другие даты

КХЛ перенесла 10 матчей с участием СКА.

«Хоккейный клуб СКА сообщает о переносе 10 матчей регулярного чемпионата-2025/26 с участием команды.

Список перенесенных матчей:

СКА – «Трактор » – с 12 сентября на 11 сентября;

«Сочи » – СКА – с 19 сентября на 27 сентября;

СКА – «Куньлунь Ред Стар» – с 1 октября на 20 марта;

СКА – «Динамо» Минск – с 11 октября на 19 сентября;

«Локомотив » – СКА – с 18 октября на 31 октября;

СКА – «Локомотив» – с 31 октября на 18 октября;

СКА – «Динамо » Москва – с 3 ноября на 4 ноября;

СКА – «Куньлунь Ред Стар» – с 5 ноября на 6 ноября;

СКА – «Торпедо» – с 18 декабря на 1 октября;

СКА – «Ак Барс» – с 22 декабря на 18 декабря», – говорится на сайте СКА.

Отметим, что «Куньлунь» ранее объявил о смене названия на «Шанхай Дрэгонс».