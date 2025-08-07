Ткачев о сравнениях с Мозякиным: «До Сергея нужно тянуться и тянуться, понимаю. Буду делать все, полностью отдаваться, показывать лучший хоккей»

Владимир Ткачев отреагировал на сравнения с Сергеем Мозякиным.

– Сразу после объявления контракта с «Металлургом» вас сравнивали с Сергеем Мозякиным, который в похожей ситуации переходил в клуб из «Атланта». Это приятно?

– Конечно, это приятно, но я понимаю, что до Сергея еще нужно тянуться и тянуться. Буду все для этого делать, полностью отдаваться и показывать свой лучший хоккей, – сказал нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев .