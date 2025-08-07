Ткачев о Разине: «Во время «Матча года» хорошо пообщались, тогда еще не думал, что с «Авангардом» может так получиться. Потом «Металлург» вышел на меня»

Владимир Ткачев рассказал про общение с Андреем Разиным во время «Матча года».

– Андрей Разин рассказал, как общался с вами на «Матче года». Уже тогда были серьезные мысли, что продолжите карьеру в «Металлурге»?

– Это было неформальное общение. Мы просто начали разговаривать, спросили, как дела. Не более того.

– Удивились, когда тренер другой команды пытался разговорить вас на серьезные темы?

– Не то чтобы тренер пытался меня разговорить. Все переросло из общения. Это был «Матч года»: все общались друг с другом, получали удовольствие. Мы спонтанно пришли к такому диалогу, хорошо пообщались.

На тот момент еще не думал, что с «Авангардом » может получиться такая ситуация. А когда все произошло, «Металлург» вышел на меня, – сказал нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев .