Гаджиев о Ткачеве: «Авангард» пожалеет о расторжении контракта, не исключено, это эмоциональное решение. Пришел новый руководитель, Володя на травме и сразу хапнул негатива»

Камил Гаджиев заявил, что «Авангард» может пожалеть об уходе Владимира Ткачева.

18 июля «Авангард» расторг контракт с Владимиром Ткачевым, соглашение с которым было рассчитано до 2030 года. 28 июля форвард перешел в «Металлург».

«Самый яркий трансфер – Ткачев в «Металлурге ». Я понимаю, что там определенная эпопея. Как мне кажется, легкий негатив в отношении Ткачева был уже в начале прошлого сезона. Приходит руководитель [Ги Буше] и спрашивает: «Кто у нас тут самый дорогой?». А это Ткачев, и он не играет.

И сразу эмоции, негатив. Я бы тоже негативил в этом случае. Если бы «Авангард» стал чемпионом, то Володе бы все простили. А сейчас получается, он был на травме, новый человек пришел, сразу Вова хапнул какого-то негатива.

Сезон получился без чемпионства. Значит, нужны изменения. А когда они нужны, то нужно срубать головы. И пошло-поехало... Самый дорогой хоккеист должен погореть. На мой взгляд, решение чуть эмоциональное. Даже с экономической точки зрения, расторжение Ткачева – дорогое.

А взять человека такого уровня... надо еще поискать. Ткачев же еще и омич. Думаю, ситуация, в которой «Авангард » может пожалеть о расторжении, не исключена», – сказал глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев.