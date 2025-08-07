Ткачев об уходе из «Авангарда»: «КХЛ должна защищать длинные контракты. В лиге работают хорошие специалисты, думаю, они найдут выход»
18 июля «Авангард» расторг контракт с Владимиром Ткачевым, соглашение с которым было рассчитано до 2030 года. 28 июля форвард перешел в «Металлург».
– Волновались, когда остались без работы за неделю до сборов?
– Это больше не волнение, а просто не очень красивая ситуация. Хорошо, что нашел клуб. Долго выбирать не пришлось. Рад оказаться в «Металлурге».
– Какие финальные аргументы в пользу выбора «Металлурга»?
– Стиль хоккея: атакующий, быстрый, техничный. Такая игра мне симпатична.
– Двухлетний контракт – ваше пожелание или выбор клуба?
– Мое пожелание. Клуб сразу согласился на два года.
– После истории с «Авангардом» пересмотрели отношение к длинным контрактам?
– Не то чтобы пересмотрел. Лига, думаю, должна защищать такие длинные контракты.
– Как это сделать? Что изменить в регламенте, чтобы защитить хоккеистов?
– Честно, не знаю, как это можно сделать. Этой стихии я не касался. В лиге работают хорошие специалисты, думаю, они найдут выход, как защитить контракты игроков, – сказал нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев.