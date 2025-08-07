Ткачев об уходе из «Авангарда»: «КХЛ должна защищать длинные контракты. В лиге работают хорошие специалисты, думаю, они найдут выход»

Владимир Ткачев высказался о своем переходе в «Металлург».

18 июля «Авангард » расторг контракт с Владимиром Ткачевым , соглашение с которым было рассчитано до 2030 года. 28 июля форвард перешел в «Металлург».

– Волновались, когда остались без работы за неделю до сборов?

– Это больше не волнение, а просто не очень красивая ситуация. Хорошо, что нашел клуб. Долго выбирать не пришлось. Рад оказаться в «Металлурге».

– Какие финальные аргументы в пользу выбора «Металлурга»?

– Стиль хоккея: атакующий, быстрый, техничный. Такая игра мне симпатична.

– Двухлетний контракт – ваше пожелание или выбор клуба?

– Мое пожелание. Клуб сразу согласился на два года.

– После истории с «Авангардом» пересмотрели отношение к длинным контрактам?

– Не то чтобы пересмотрел. Лига, думаю, должна защищать такие длинные контракты.

– Как это сделать? Что изменить в регламенте, чтобы защитить хоккеистов?

– Честно, не знаю, как это можно сделать. Этой стихии я не касался. В лиге работают хорошие специалисты, думаю, они найдут выход, как защитить контракты игроков, – сказал нападающий «Металлурга » Владимир Ткачев.