Ткачев об игре против «Авангарда»: «Доказывать что-то болельщикам – неправильно. Они знают, как я играю, не они же меня выгнали. Но тренеру будет приятно доказать»
18 июля «Авангард» расторг контракт с Владимиром Ткачевым, соглашение с которым было рассчитано до 2030 года. 28 июля форвард перешел в «Металлург».
– Вы из тех людей, кто хочет что-то доказать, или матчи с «Авангардом» будут просто встречей с бывшими партнерами по команде?
– Не то чтобы доказать. В Омске я провел три года. Болельщики знают, какой я игрок. Доказывать им – неправильно. Но главному тренеру будет приятно доказать.
Я буду выходить и играть на команду. Дай Бог, забью гол или отдам передачу. Главное, чтобы команда выиграла.
У меня уже были моменты, когда переходил из других клубов и пытался что-то доказывать. Со временем понимаешь, что в первую очередь надо доказать не кому-то, а самому себе. Как будет, так будет.
Омские болельщики знают, как я играю. Не они же меня выгнали из клуба.
– Поняли реакцию омичей на ваш уход?
– Болельщики писали мне, им было непонятно. Но тренерский штаб, думаю, понимает, что сделал. Теперь эта ответственность на них, – сказал нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев.
