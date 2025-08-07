Ткачев об игре против «Авангарда»: «Доказывать что-то болельщикам – неправильно. Они знают, как я играю, не они же меня выгнали. Но тренеру будет приятно доказать»

Владимир Ткачев высказался о принципиальности матчей против «Авангарда».

18 июля «Авангард» расторг контракт с Владимиром Ткачевым, соглашение с которым было рассчитано до 2030 года. 28 июля форвард перешел в «Металлург».

– Вы из тех людей, кто хочет что-то доказать, или матчи с «Авангардом» будут просто встречей с бывшими партнерами по команде?

– Не то чтобы доказать. В Омске я провел три года. Болельщики знают, какой я игрок. Доказывать им – неправильно. Но главному тренеру будет приятно доказать.

Я буду выходить и играть на команду. Дай Бог, забью гол или отдам передачу. Главное, чтобы команда выиграла.

У меня уже были моменты, когда переходил из других клубов и пытался что-то доказывать. Со временем понимаешь, что в первую очередь надо доказать не кому-то, а самому себе. Как будет, так будет.

Омские болельщики знают, как я играю. Не они же меня выгнали из клуба.

– Поняли реакцию омичей на ваш уход?

– Болельщики писали мне, им было непонятно. Но тренерский штаб, думаю, понимает, что сделал. Теперь эта ответственность на них, – сказал нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев.

