  • Кожевников о «Металлурге»: «Лучшая селекция лета – не стали пить «херши-колу». Закупились «живчиками», «шкафы» теперь не в цене. Яркая атака радует – это спартаковский стиль»
16

Александр Кожевников одобрил селекцию «Металлурга».

– В «Металлурге» закупились форвардами-«живчиками» – Толчинский, Ткачев, Исхаков. Считаю, что провели лучшую селекцию лета, сделали ставку именно на российских мастеров в расцвете сил. В общем не стали пить всю эту «херши-колу», которую употребляют конкуренты по конференции и травят себя.

Честно скажу, мое «спартаковское» сердце радует яркая атака «Магнитки». Почти все там умненькие, быстренькие, с желанием дать пас и что-то красиво нарисовать. Это именно наш, «спартаковский», стиль.

– Критики говорят, что «Магнитке» не хватает мускулов и габаритов. Это так?

– Знаете, хоккей в последние годы очень сильно поменялся. «Шкафы» теперь не в цене, в первую очередь нужно очень быстро бегать, челночить – в этом теперь главный атлетизм. Так что габариты – скорее плюс Магнитогорска. 

Считаю, что в нынешней расстановке «Металлург» – один из явных фаворитов Востока. Может быть, наряду с «Трактором», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
