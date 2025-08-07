  • Спортс
Дыняк о сборах «Ак Барса»: «Хочу доказать, что могу чуть больше, чем бить людей на льду. Я командный игрок, за очками не гонюсь, главное, чтобы мы побеждали»

Никита Дыняк рассказал, как проходит предсезонная подготовка «Ак Барса».

В среду казанский клуб одержал победу над «Нефтяником» (4:3) в контрольном матче. 

– Какие впечатления от первой летней игры?

– Думаю, мы выступили лучше, чем в прошлом году, это чувствуется. Ребята пришли на сборы в хорошей физической форме.

– Вы наигрываетесь в новой тройке, как обстоят дела с «химией»?

– Первый период прошел неплохо, во втором просели. Это только начало, впереди много работы.

– Можно сказать, что это определенный вызов в вашей карьере?

– Конечно. Каждый день для меня – новый вызов. Хочу доказать, что я могу чуть больше, чем бить людей на льду (улыбается – Спортс’‘).

– В первом периоде вы провели несколько силовых приемов против игроков «Нефтяника».

– Ребята у соперника вышли заряженными, где-то даже излишне. Мы тоже не остались в долгу.

– Главный тренер как-то поругал за упущенное преимущество?

– Мы не упускали преимущество, победили. В сезоне не важно, с каким счетом побеждаешь. Да, есть много тактических недоработок, будем подтягивать. Чуть-чуть выбились из игрового тонуса, будем его возвращать.

– Сегодня у вас день рождения, что подарила команда?

– Сафон [Илья Сафонов] купил мне хот-дог на заправке «Татнефть», я не ожидал от него (смеется – Спортс’‘). Ребята поздравили на словах, я подарю им тортик. Жду возвращения домой, супруга наготовила целый стол.

– Какие цели вы ставите перед собой на сезон?

– Не думал об этом. Я – командный игрок, не гонюсь за очками, всегда хочу, чтобы команда побеждала. Да, иногда шайба не идет в ворота, тебя это раздражает, но надо сжать зубы и работать на ребят, – сказал нападающий «Ак Барса».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Ак Барса»
