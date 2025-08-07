Потуральски о переходе в «Авангард»: «Ги Буше, арена, инфраструктура, болельщики. Из-за этих факторов легко решил перебраться в Омск»

Эндрю Потуральски рассказал, почему решил перейти в «Авангард».

– Расскажи историю своего появления в «Авангарде».

– У меня еще был год контракта с «Сан-Хосе », и в целом на протяжении последних лет пяти неоднократно поступали предложения из разных клубов КХЛ . Но именно в этот раз я просто оказался под большим впечатлением от всего, что мне показали и рассказали.

Это и арена в Омске, и болельщики, и инфраструктура. Кроме того, «Авангард» тренирует Ги Буше . Из-за всех этих факторов я и принял достаточно легко решение перебраться в Омск, посчитал, что это для меня отличная возможность, – сказал американский новичок «Авангарда» Эндрю Потуральски .