Потуральски о переходе в «Авангард»: «Ги Буше, арена, инфраструктура, болельщики. Из-за этих факторов легко решил перебраться в Омск»
Эндрю Потуральски рассказал, почему решил перейти в «Авангард».
– Расскажи историю своего появления в «Авангарде».
– У меня еще был год контракта с «Сан-Хосе», и в целом на протяжении последних лет пяти неоднократно поступали предложения из разных клубов КХЛ. Но именно в этот раз я просто оказался под большим впечатлением от всего, что мне показали и рассказали.
Это и арена в Омске, и болельщики, и инфраструктура. Кроме того, «Авангард» тренирует Ги Буше. Из-за всех этих факторов я и принял достаточно легко решение перебраться в Омск, посчитал, что это для меня отличная возможность, – сказал американский новичок «Авангарда» Эндрю Потуральски.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости