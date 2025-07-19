Депутат Журова: «У МОК есть возможность отличиться – допустить российских спортсменов. Жаль, что в случае этого решения наши хоккеисты все равно не попадут на Олимпиаду»

Светлана Журова оценила возможность допуска российских гандболистов.

Ранее появилась информация , что международная федерация гандбола попросила МОК допустить россиян и белорусов.

Прежде было подтверждено , что сборная Франции заменит команду России на хоккейном турнире Олимпиады-2026.

«Как известно, в сентябре состоится исполком МОК, на котором будут рассматривать вопрос нашего допуска.

У МОК есть возможность отличиться в лучшую сторону – допустить российских спортсменов в командных видах было бы правильным шагом.

Жаль только, что в случае принятия этого решения наши хоккеисты все равно не попадут на Олимпиаду.

Вряд ли ради их участия кого-то исключат из состава участников», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.