Депутат Журова: «У МОК есть возможность отличиться – допустить российских спортсменов. Жаль, что в случае этого решения наши хоккеисты все равно не попадут на Олимпиаду»
Светлана Журова оценила возможность допуска российских гандболистов.
Ранее появилась информация, что международная федерация гандбола попросила МОК допустить россиян и белорусов.
Прежде было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на хоккейном турнире Олимпиады-2026.
«Как известно, в сентябре состоится исполком МОК, на котором будут рассматривать вопрос нашего допуска.
У МОК есть возможность отличиться в лучшую сторону – допустить российских спортсменов в командных видах было бы правильным шагом.
Жаль только, что в случае принятия этого решения наши хоккеисты все равно не попадут на Олимпиаду.
Вряд ли ради их участия кого-то исключат из состава участников», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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