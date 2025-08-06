Разин о «Металлурге»: «Сейчас на бумаге у нас все хорошо. Главное, чтобы из этого получилась команда с большой буквы»
Андрей Разин высказался о потенциале «Металлурга».
«Сейчас на бумаге у нас все хорошо. Есть хорошие топ‑9 нападающих, есть силовое звено, есть и молодежь.
Самое главное, чтобы из этого получилась команда с большой буквы», – сказал главный тренер магнитогорского клуба.
В прошлом сезоне «Металлург» не сумел защитить титул обладателя Кубка Гагарина, уступив «Авангарду» (2-4) в первом раунде.
Директор «Металлурга» о трансферах: «Пришли ребята с именем, кому-то надо наступить на свое эго ради команды. Ткачев, Толчинский, Исхаков, Барак – это про голы, креатив»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
