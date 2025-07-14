Яковлев о разногласиях с Разиным: «Журналисты пишут, а мы работаем. У нас нормальные отношения»
Егор Яковлев заявил, что у него нет разногласий с Андреем Разиным.
– Все время, пока Разин находится в клубе, пресса много обсуждает ваши разногласия, как реагируете на это?
– Не обращаем на это внимания, каждый занимается своим делом. Журналисты пишут, а мы работаем. Это нормально, имеет место быть.
– По ходу этого плей‑офф тоже были разговоры о ваших разногласиях с Разиным, что можете сказать о ваших взаимоотношениях с тренером?
– У нас нормальные, рабочие отношения, – сказал капитан «Металлурга».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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