Яковлев о разногласиях с Разиным: «Журналисты пишут, а мы работаем. У нас нормальные отношения»

Егор Яковлев заявил, что у него нет разногласий с Андреем Разиным.

– Все время, пока Разин находится в клубе, пресса много обсуждает ваши разногласия, как реагируете на это?

– Не обращаем на это внимания, каждый занимается своим делом. Журналисты пишут, а мы работаем. Это нормально, имеет место быть.

– По ходу этого плей‑офф тоже были разговоры о ваших разногласиях с Разиным, что можете сказать о ваших взаимоотношениях с тренером?

– У нас нормальные, рабочие отношения, – сказал капитан «Металлурга ».