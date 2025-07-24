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  • Артюхин о том, что «Металлург» подписывает невысоких нападающих: «Разин делает ставку на более техничных ребят, значит. Команде не хватает боевого 4-го звена, может»
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Артюхин о том, что «Металлург» подписывает невысоких нападающих: «Разин делает ставку на более техничных ребят, значит. Команде не хватает боевого 4-го звена, может»

Евгений Артюхин оценил последние трансферы «Металлурга».

В межсезонье к магнитогорскому клубу присоединились нападающие Руслан Исхаков (173 см), Дерек Барак (рост 173 см) и Сергей Толчинский (174 см).

– «Металлург» подписывает контракты исключительно с нападающими, чей рост меньше 1,75 метра. Как считаете, сможет ли магнитогорский клуб претендовать на решение серьезных задач с таким низкорослым нападением?

– Видимо, это вектор их главного тренера. Значит, Разин так видит свою команду. Делает ставку на более техничных ребят.

Время покажет, насколько это решение было правильным. Может быть, сейчас команде не хватает боевого четвертого звена.

Но Разин опытный тренер, уже выигрывал с «Металлургом» кубок, поэтому я уверен, что он знает, что делает, понимает ситуацию и собирает команду под себя, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
logoМатч ТВ
logoЕвгений Артюхин
logoАндрей Разин
logoРуслан Исхаков
logoСергей Толчинский
logoДерек Барак
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