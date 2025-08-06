  • Спортс
  • В Татарстане планируют потратить 7-8 млрд рублей на 12 ледовых арен. Раис Минниханов хочет, чтобы к 2030 году дворцы были в каждом районе республики («Бизнес Online»)
В Татарстане планируют потратить 7-8 млрд рублей на 12 новых ледовых арен.

В Татарстане планируют потратить 7-8 млрд рублей на 12 новых ледовых арен.

Программа строительства запущена с подачи раиса Рустама Минниханова, как пишет «Бизнес Online». 

Глава Татарстана хочет, чтобы к 2030 году ледовые дворцы были во всех районах республики. Новые арены будут строиться в 12 районах, в которых их сейчас нет. 

Ожидается, что работы могут начаться в конце текущего года. Уже в следующем году планируется возвести арены в Аксубаевском, Новошешминском и Тукаевском районах.

В первый год с содержанием новых дворцов районам будет помогать республика на условиях паритетного софинансирования. После этого они полностью перейдут на баланс муниципалитетов.

Объекты будут типовыми. За пример возьмут ледовый дворец, который построили в поселке Алексеевское в декабре 2022 года. На арене есть ледовая площадка размером 58×28 метров, четыре раздевалки, а также зал для силовых тренировок.

Отмечается, что сейчас в Татарстане 53 крытые ледовые арены, где размещаются 56 катков (в одном дворце их может быть несколько). Успешная реализация программы позволит довести их количество до 65. 

При этом новая программа строительства спортивных объектов не затронет уже имеющиеся. В частности, будет продолжено возведение центра Алины Загитовой. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Бизнес Online»
