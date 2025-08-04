Вайсфельд о селекции «Ак Барса»: «Cокращение бюджета ни о чем не говорит. В СКА сократили с 12 млрд рублей до 6 – и все равно самый богатый клуб в КХЛ»

Леонид Вайсфельд высказался о селекции «Ак Барса».

«Почему «Ак Барс » никого не подписывает? Здесь я вижу три варианта. Первый: их все устраивает. Второй: у них были какие-то задумки, но сделки сорвались. Третий: казанцы уже договорились о сделках, скоро они состоятся.

У «Ак Барса» сократили бюджет? Это ни о чем не говорит. Информативна только одна строка: платежная ведомость. Судя по информации СМИ, в СКА сократили бюджет с 12 миллиардов рублей до 6. И он все равно остается самым богатым клубом лиги.

Вопрос в том, насколько сократилась платежная ведомость у «Ак Барса»? И сократилась ли она вообще?» – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ .

«Татнефть» сократила бюджет «Ак Барса» на 25% на фоне экономической ситуации. Раньше клуб был в «суперкомфортных условиях», теперь будет «просто в комфортных» («Бизнес Online»)