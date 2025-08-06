Левшунов – лучший проспект «Чикаго» по версии сайта НХЛ, Фрондель – 2-й
Артем Левшунов – лучший проспект «Чикаго» по версии сайта НХЛ.
Белорусский защитник возглавил топ-5 перспективных игроков из системы «Блэкхокс».
1. Артем Левшунов, защитник, 19 лет (сыграл 18 матчей за «Чикаго» в прошлом сезоне, большую его часть провел в составе «Рокфорда» в АХЛ).
2. Антон Фрондель, нападающий, 18 лет («Юргорден», SHL).
3. Сэм Ринзель, защитник, 21 год (сыграл 9 матчей за «Чикаго» в прошлом сезоне, большую его часть провел в составе университета Миннесоты в NCAA).
4. Оливер Мур, нападающий, 20 лет (сыграл 9 матчей за «Чикаго» в прошлом сезоне, большую его часть провел в составе университета Миннесоты в NCAA).
5. Саша Бойсверт, нападающий, 19 лет (университет Северной Дакоты, NCAA).
