Левшунов – лучший проспект «Чикаго» по версии сайта НХЛ, Фрондель – 2-й

Артем Левшунов – лучший проспект «Чикаго» по версии сайта НХЛ.

Белорусский защитник возглавил топ-5 перспективных игроков из системы «Блэкхокс».

1. Артем Левшунов , защитник, 19 лет (сыграл 18 матчей за «Чикаго» в прошлом сезоне, большую его часть провел в составе «Рокфорда » в АХЛ ).

2. Антон Фрондель, нападающий, 18 лет («Юргорден », SHL ).

3. Сэм Ринзель, защитник, 21 год (сыграл 9 матчей за «Чикаго» в прошлом сезоне, большую его часть провел в составе университета Миннесоты в NCAA).

4. Оливер Мур, нападающий, 20 лет (сыграл 9 матчей за «Чикаго» в прошлом сезоне, большую его часть провел в составе университета Миннесоты в NCAA).

5. Саша Бойсверт, нападающий, 19 лет (университет Северной Дакоты, NCAA).