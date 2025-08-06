2

Левшунов – лучший проспект «Чикаго» по версии сайта НХЛ, Фрондель – 2-й

Артем Левшунов – лучший проспект «Чикаго» по версии сайта НХЛ.

Белорусский защитник возглавил топ-5 перспективных игроков из системы «Блэкхокс».

1. Артем Левшунов, защитник, 19 лет (сыграл 18 матчей за «Чикаго» в прошлом сезоне, большую его часть провел в составе «Рокфорда» в АХЛ). 

2. Антон Фрондель, нападающий, 18 лет («Юргорден», SHL).

3. Сэм Ринзель, защитник, 21 год (сыграл 9 матчей за «Чикаго» в прошлом сезоне, большую его часть провел в составе университета Миннесоты в NCAA).

4. Оливер Мур, нападающий, 20 лет (сыграл 9 матчей за «Чикаго» в прошлом сезоне, большую его часть провел в составе университета Миннесоты в NCAA).

5. Саша Бойсверт, нападающий, 19 лет (университет Северной Дакоты, NCAA). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoОливер Мур
logoЮргорден
SHL
logoАртем Левшунов
NCAA
logoЧикаго
logoРокфорд
logoАХЛ
logoСэм Ринзель
рейтинги
Антон Фрондель
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Микита – лучший игрок в истории «Чикаго» по версии Daily Faceoff, Бобби Халл – 2-й, Кэйн – 3-й, Тэйвс – 6-й. Клуб будет отмечать 100-летие в следующем сезоне
144 августа, 03:45
У «Сан-Хосе» лучшие проспекты в НХЛ по версии Bleacher Report, «Монреаль» – 2-й, «Чикаго» – 3-й, «Вашингтон» – 9-й, «Флорида» – 32-я
73 августа, 14:56
«Чикаго» подписал контракт с 3-м номером драфта Фронделем на 3 года, кэпхит – 975 тысяч долларов
15 июля, 20:53
Главные новости
Роман Ротенберг: «Я всегда готов помогать «Динамо». Я всегда помогаю. Если вы обратитесь ко мне, то я вам помогу»
1846 минут назад
Кравчук о Северной Америке: «За последние 30 лет в Канаде и США стандарты и качество жизни заметно снизились. Россия, наоборот, прошла большой путь»
256 минут назад
Фетисов о КХЛ: «В НХЛ нет клубов-олигархов и того, что не может дать экономический и спортивный эффект. Потихоньку у нас лига станет доходной, думаю. Главное – спортивный принцип»
2сегодня, 05:20
Овечкин о возможности сыграть вместе с сыном Сергеем на профессиональном уровне: «В 55 лет я не готов»
2сегодня, 04:35
Ротенберг о Комтуа, которого ранее причислил к «спортивным петухам»: «Очень сильный игрок, прошел систему сборной Канады»
9сегодня, 03:55
Кравчук о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Это было бы возможно, если бы переизбрали Байдена. После победы Трампа номер с высылкой уже не проходил»
сегодня, 03:45
Фетисов о сокращении числа клубов КХЛ до 22: «Не стал бы драматизировать эту ситуацию. Наверное, изначально нужно было оставлять команды, имеющие аудиторию и региональное развитие»
8сегодня, 03:30
Фетисов про Овечкина: «Была мечта стать чемпионом Олимпиады, но злые дядя отняли ее, не имея оснований. Будем надеяться и верить в доброго дядю»
30вчера, 19:55
Ротенберг про Кубок Овечкина: «Спасибо Александру, правительству Московской области и организаторам. Такие события вдохновляют детей, дают веру в свои силы и желание двигаться вперед»
13вчера, 19:30
Фетисов о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: «Уродство. Я выиграл, пришел к Беттмэну и сказал: «Хочу привезти в Москву». Он ответил: «Нет, у вас там везде бандиты»
40вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Епанчинцев о молодых игроках «Сибири»: «Ребята работают на пределе, вопросов нет. С таким капитаном, как Широков, вся молодежь тянется»
16 минут назад
Овечкин о том, какой момент хотел бы пережить вновь: «Когда был жив папа, когда выигрывали чемпионат мира и Кубок Стэнли»
38 минут назад
Дубник о Харте: «У Картера есть все данные, чтобы стать лучшим вратарем НХЛ. Если «Эдмонтон» его пригласит, он может потеснить Скиннера и стать первым номером»
сегодня, 05:05
Валуев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Если так, то это политика, но недостижимая»
1сегодня, 04:50
Шавин о «Торпедо»: «Моя цель на сезон – максимально помочь команде достичь Кубка Гагарина. На звании чемпиона России мы не остановимся»
сегодня, 04:20
Вратарь Августин – лучший проспект «Детройта» по версии сайта НХЛ, Сандин Пелликка – 2-й, Брандсегг-Нюгард – 4-й
1сегодня, 03:15
Бабаев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Лига не может отойти от коммерческой составляющей в угоду политике – это серьезный бизнес-проект»
1вчера, 19:45
Исаков о «Торпедо»: «Постараемся оставить лучшее из прошлого сезона. Каждый год вношу изменения в подготовку – хоккей не стоит на месте. Пересмотрел многие матчи за прошлые два сезона»
2вчера, 19:10
Исхаков о Магнитогорске: «Жду самого лучшего. Город уступает Москве и Петербургу по возможностям, размерам, но там есть все, что нужно для жизни»
4вчера, 18:30
Овечкин дал совет молодому поколению хоккеистов: «Главное – любить дело, отдавать душу. Если поставлена цель, нужно к ней идти. Слушаться родителей и наставников»
1вчера, 18:20