  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Микита – лучший игрок в истории «Чикаго» по версии Daily Faceoff, Бобби Халл – 2-й, Кэйн – 3-й, Тэйвс – 6-й. Клуб будет отмечать 100-летие в следующем сезоне
Микита – лучший игрок в истории «Чикаго» по версии Daily Faceoff, Бобби Халл – 2-й, Кэйн – 3-й, Тэйвс – 6-й. Клуб будет отмечать 100-летие в следующем сезоне

Стэн Микита – лучший игрок в истории «Чикаго» по версии Daily Faceoff.

Сайт представил топ-25 лучших игроков в истории «Блэкхокс». В сезоне-2025/26 клуб будет отмечать 100-летие. 

За время выступлений в лиге «Чикаго» выиграл Кубок Стэнли 6 раз (1934, 1938, 1961, 2010, 2013, 2015). 

1. Стэн Микита (нападающий, годы выступлений – с 1958 по 1980, лучший бомбардир и ассистент в истории клуба, обладатель Кубка Стэнли). 

2. Бобби Халл (нападающий, 1957 – 1972, лучший снайпер и третий бомбардир в истории клуба, обладатель Кубка Стэнли). 

3. Патрик Кэйн (нападающий, 2007 – 2023, второй бомбардир в истории клуба, трехкратный обладатель Кубка Стэнли).

4. Глен Холл (вратарь, 1957 – 1967, обладатель Кубка Стэнли, рекордсмен лиги среди вратарей по числу игр подряд без пропусков – 552 с учетом плей-офф).

5. Тони Эспозито (вратарь, 1969 – 1983, лидер среди вратарей клуба по числу матчей в лиге, побед и игр на ноль).

6. Джонатан Тэйвс (нападающий, 2007 – 2023, трехкратный обладатель Кубка Стэнли).

7. Пьер Пилот (защитник, 1956 – 1968, обладатель Кубка Стэнли). 

8. Крис Челиос (защитник, 1990 – 1999, рекордсмен клуба по числу штрафных минут).

9. Дени Савар (нападающий, 1980 – 1991, 1995 – 1997, четвертый бомбардир в истории клуба).

10. Джереми Реник (нападающий, 1988 – 1996).

11. Билл Мосиенко (нападающий, 1941 – 1955). 

12. Данкан Кит (защитник, 2005 – 2021, трехкратный обладатель Кубка Стэнли).

13. Даг Уилсон (защитник, 1977 – 1991, лучший бомбардир среди защитников в истории клуба).

14. Эд Белфор (вратарь, 1988 – 1989, 1990 – 1996).

15. Чарли Гардинер (вратарь, 1927 – 1934, обладатель Кубка Стэнли).

16. Мариан Госса (нападающий, 2009 – 2017, трехкратный обладатель Кубка Стэнли).

17. Макс Бентли (нападающий, 1940 – 1943, 1945 – 1947, первый игрок в истории клуба, получивший «Харт Трофи»).

18. Стив Лармер (нападающий, 1981 – 1993).

19. Деннис Халл (нападающий, 1964 – 1977).

20. Даг Бентли (нападающий, 1939 – 1944, 1945 – 1952).

21. Тони Амонти (нападающий, 1994 – 2003).

22. Брент Сибрук (защитник, 2005 – 2020, трехкратный обладатель Кубка Стэнли)

23. Пит Мартин (нападающий, 1967 – 1977). 

24. Кори Кроуфорд (вратарь, 2005 – 2020, двукратный обладатель Кубка Стэнли).

25. Кит Магнусон (защитник, 1969 – 1980). 

Кандидаты не попавшие в список, но достойные упоминания: Билл Хэй (нападающий, 1959 – 1967, обладатель Кубка Стэнли), Дирк Грэм (нападающий, 1988 – 1995), Патрик Шарп (2005 – 2015, 2017 – 2018, трехкратный обладатель Кубка Стэнли).  

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
