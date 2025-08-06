53-летний Ягр сделал передачу в предсезонном матче за «Кладно»
53-летний Яромир Ягр сыграл за «Кладно» в предсезонном матче.
Клуб победил «Литвинов» в товарищеской игре со счетом 3:2.
Яромир Ягр отметился голевой передачей в этом матче.
«Он играл, но у него нет контракта», – сказал главный тренер «Кладно» Давид Чермак после игры.
Ягр провел 39 матчей в прошлом сезоне и набрал 16 (5+11) очков. 53-летний чешский нападающий провел уже 37 сезонов в профессиональном хоккее.
В сентябре 2024 года агент форварда сообщил, что сезон-2024/25 станет для игрока последним в карьере. Однако позже Ягр дал понять, что может продолжить играть.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: iSport.cz
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости