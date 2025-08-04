Кравец возглавил «Барыс», контракт подписан по схеме 1+1. Мамбеталиев уволен – «в связи с неудовлетворительными спортивными результатами в прошлом сезоне»
«Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщает о назначении Михаила Кравеца на пост главного тренера основной команды.
Соглашение со специалистом рассчитано до 31 мая 2026 года с возможностью продления на один сезон.
Михаил Григорьевич Кравец начал тренерскую карьеру в 2001 году. В Континентальной хоккейной лиге он в разное время возглавлял «Витязь», «Амур», «Авангард», «Куньлунь».
Контракт с предыдущим тренером Галымом Мамбеталиевым расторгнут в связи с неудовлетворительными спортивными результатами, показанными в прошлом сезоне КХЛ.
Тренерский штаб «Барыса» на сезон-2025/26
Главный тренер – Михаил Кравец.
Ассистент главного тренера – Талгат Жайлауов.
Тренер нападающих – Александр Савченков.
Тренер защитников – Евгений Королев.
Тренер по ОФП – Денис Малинин.
Видео-тренер – Сергей Тамбулов», – говорится в сообщении казахстанского клуба.