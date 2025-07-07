«Торонто» и «Вашингтон» интересуются Рословиком. Форвард ранее играл вместе с Мэттьюсом за сборную США U18 (Sportsnet)

«Торонто» и «Вашингтон» интересуется форвардом Джеком Рословиком.

Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

28-летний нападающий является неограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне он выступал за «Каролину» – 81 матч и 39 (22+17) очков в регулярном чемпионате НХЛ, 9 игр и 4 (1+3) балла в плей-офф.

«Если говорить о «Торонто», то для меня в этом есть смысл, потому что он хорошо знаком с [капитаном «Лифс»] Остоном Мэттьюсом. Они вместе играли в сборной США U18 (постоянно действующей команде, созданной в рамках программы USNTDP – Спортс). Это праворукий игрок, опытный игрок. Мэттьюс его знает. Интересно, к чему это может привести», – сказал Фридман.

По данным PuckPedia, у «Торонто» остается около 5 миллионов долларов под потолком зарплат. При этом без контракта пока остается форвард Ник Робертсон – ограниченно свободный агент. У «Вашингтона» есть 4,13 млн.

Кэпхит Рословика по прошлому контракту составлял 2,8 млн. По данным Фридмана, в список других команд, которые могут быть в нем заинтересованы, входят «Баффало» и «Сан-Хосе».

Рословик лидирует в рейтинге свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке, Олофссон – 2-й, Самсонов – 4-й, Пачиоретти – 5-й, Джефф Скиннер – 6-й (Sportsnet)