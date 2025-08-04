Кожевников о «Салавате»: «По составу Уфа уже не проходит в кубковую восьмерку Востока. И пусть хоккейный Башкортостан на меня не обижается»
Александр Кожевников считает, что «Салават» может не выйти в плей-офф.
«Расторжения в Уфе продолжились и в августе. Если учесть, что летом скорее усилились «Сибирь» и «Амур», то по составу «Салават» уже не проходит в кубковую восьмерку Востока.
И пусть на меня за такую оценку хоккейный Башкортостан не обижается.
Вся надежда Уфы – на то, что молодежь не попадет на синдром второго сезона. Ну и на талант главного тренера Козлова», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
