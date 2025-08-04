Капитан «Локомотива» Елесин поблагодарил тренерский штаб на чемпионском параде. Никитин и его помощники, ушедшие в ЦСКА, не были приглашены на праздник

Капитан «Локомотива» Александр Елесин поблагодарил тренерский штаб клуба.

В прошлом сезоне «Локомотив» впервые стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале «Трактор» (4-1).

3 августа в Ярославле состоялся чемпионский парад. Елесин выступил с небольшой речью перед болельщиками клуба.

«От лица команды хотел бы поблагодарить спонсоров, руководство, тренерский штаб (главный тренер Игорь Никитин и сотрудники его штаба, перешедшие в ЦСКА, не были приглашены на мероприятие – Спортс), персонал и всех сотрудников. Каждый работал не покладая рук для достижения результата.

Отдельная благодарность в адрес этих бойцов (игроков команды – Спортс) – каждый человек за моей спиной отдал все свое сердце и все, что у него было, чтобы сегодня мы праздновали. Но это все не имело бы значения, если бы у нас не было таких классных фанатов, как вы.

Это все для вас, вы – наш верный помощник и большая часть этого успеха. Мы сделали это вместе. Сделали это для тех, кто был до нас – и для тех, кто придет после. «Локомотив» навсегда!», – сказал Елесин .

