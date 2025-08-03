«Локомотив» поздравил с Днем железнодорожника: «Рады быть частью большой железнодорожной семьи! Символично, что именно в этот день мы отмечаем нашу общую победу в Кубке Гагарина»

«Локомотив» поздравил россиян с Днем железнодорожника.

«Поздравляем с Днем железнодорожника! Для хоккейного клуба «Локомотив» это особенный праздник – мы рады быть частью большой железнодорожной семьи и от души поздравляем всех работников отрасли!

Спасибо за ваш труд, который дарит нам радость путешествий, встречи с близкими и доставку важных грузов. Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья и благополучия!

Символично, что именно в этот праздничный день мы отмечаем нашу общую победу в Кубке Гагарина», – говорится в сообщении «Локомотива ».

Напомним, сегодня, 3 августа, «Локомотив» проведет чемпионский парад. В мае клуб под руководством тренера Игоря Никитина впервые в истории завоевал Кубок Гагарина , победив в финальной серии «Трактор» (4-1).

«Локомотив» проведет чемпионский парад 3 августа – в День железнодорожника. С финальной игры Кубка Гагарина пройдет 74 дня