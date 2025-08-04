Терещенко о фаворитах сезона КХЛ: «Локомотив» – один из главных претендентов на Кубок Гагарина. Конкуренцию могут составить «Динамо» и ЦСКА с Никитиным»

Алексей Терещенко высказался о фаворитах нового сезона КХЛ.

«Локомотив » будет одним из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина в следующем первенстве. Будут и те, кто составят ему конкуренцию.

Этими клубами могут стать «Динамо », ЦСКА , в который ушел бывший тренер «Локо» Игорь Никитин .

Есть и другие команды, которые могут побороться за титул», – сказал трехкратный чемпион мира.

В прошлом сезоне ярославцы впервые стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв в финале «Трактор» (4-1).