Терещенко о фаворитах сезона КХЛ: «Локомотив» – один из главных претендентов на Кубок Гагарина. Конкуренцию могут составить «Динамо» и ЦСКА с Никитиным»
Алексей Терещенко высказался о фаворитах нового сезона КХЛ.
«Локомотив» будет одним из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина в следующем первенстве. Будут и те, кто составят ему конкуренцию.
Этими клубами могут стать «Динамо», ЦСКА, в который ушел бывший тренер «Локо» Игорь Никитин.
Есть и другие команды, которые могут побороться за титул», – сказал трехкратный чемпион мира.
В прошлом сезоне ярославцы впервые стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв в финале «Трактор» (4-1).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: LiveResult
