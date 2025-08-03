Леонид Вайсфельд: «Это межсезонье дискредитирует КХЛ. Нельзя расторгать действующие контракты. Зачем вводили потолок зарплат? Просто чтобы отчитаться?»

Леонид Вайсфельд высказался о расторжениях контрактов в КХЛ.

«Неожиданностей этим летом было много. В качестве их причины я вижу одну серьезную проблему в регламенте лиги. Напрашивается ряд очень простых шагов, но их почему-то не делают. Нужно ликвидировать возможность расторгать контракты и сократить количество игроков в заявке. Мы уже говорили о том, зачем вводили потолок зарплат? Просто для того, чтобы отчитаться о том, что его ввели?

Однозначно нельзя расторгать действующие контракты. Это первый класс, вторая четверть. Почему не вводят такой запрет? Кому-то это невыгодно. Лига ссылается на то, что, якобы, представители клубов с этим не согласны. Но ведь они преследуют свои цели, а лига должна заботиться о своем процветании. С моей точки зрения то, что происходит в это межсезонье, дискредитирует КХЛ.

Сейчас разрешено пересматривать в сторону понижения три контракта. Но ведь это же смешно. Это невозможно представить ни в одной сфере деятельности. Мне хочется спросить у человека, который придумал это правило: «Как ты смотришь на то, что мы тебе со следующего месяца снизим зарплату в два раза?» Он что, скажет: «Большое спасибо, я так счастлив!» Если человек соглашается на понижение зарплаты в два раза, у меня возникает вопрос: «Какие мысли у вас в связи с этим появляются?» – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Ранее «Авангард » расторг контракт с Владимиром Ткачевым , соглашение с которым было рассчитано до 2030 года. Форвард перешел в «Металлург».