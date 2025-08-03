Вайсфельд о 75-летнем Крикунове в «Сочи»: «Сомнения может вызывать только возраст. Сложно сказать, чем руководствовался клуб. Приглашают тренера, потом – руководителей»

Леонид Вайсфельд высказался о назначении Владимира Крикунова в «Сочи».

2 августа «Сочи » объявил о назначении 75-летнего специалиста на пост главного тренера.

«Все идет от руководства. Они пригласили самого опытного российского тренера. Значит, у них есть на то причины. Тем более, что они расторгли Вячеслава Козлова, который является достаточно авторитетным специалистом.

Да, он пока что не работал главным тренером в КХЛ. Но все равно, это же имя. Но в «Сочи» пошли на такой непопулярный шаг и пригласили Владимира Васильевича. Я очень хорошо к нему отношусь. В назначении Крикунова может вызывать сомнения только возраст. Опять же, у них были какие-то соображения. Но мне сложно сказать, чем руководствовались в «Сочи».

Мне не приходит в голову причина такого шага, при всем уважении к Крикунову. Одно руководство пригласило Козлова, а у другого были свои планы. Просто у нас делается все наоборот. Сначала приглашают тренера, а уже потом – руководителей. А должно быть в обратном порядке. Когда это правило нарушается, возникают такие курьезные ситуации», – сказал эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд.