Крикунов о реакции жены на назначение в «Сочи»: «Она понимает, что это моя жизнь, дала добро. Пока еще не освоился, только прилетел. У меня вся жизнь на колесах, думаю, все будет нормально»
Владимир Крикунов рассказал о реакции своей на возобновление карьеры в 75 лет.
2 августа «Сочи» объявил о назначении 75-летнего специалиста на пост главного тренера.
— Как освоились в Сочи? Атмосфера курортного города располагает к хоккею?
— Пока еще и не освоился. Только-только прилетел. У меня вся жизнь на колесах. Меняются города, иногда и страны. Думаю, все будет нормально.
— Как жена отреагировала на очередной переезд?
— Жена пока дома вместе с младшим сыном. У нас там меняют крышу. Отреагировала нормально. Она понимает, что это моя жизнь. Да, ей тяжело, но она дала добро, и я поехал в Сочи.
— Как сохранять страсть к любимому делу в вашем возрасте?
— Вы правильно сказали: это мое любимое дело. Этим все сказано, – сказал главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов.
