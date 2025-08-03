  • Спортс
  • Крикунов о реакции жены на назначение в «Сочи»: «Она понимает, что это моя жизнь, дала добро. Пока еще не освоился, только прилетел. У меня вся жизнь на колесах, думаю, все будет нормально»
Крикунов о реакции жены на назначение в «Сочи»: «Она понимает, что это моя жизнь, дала добро. Пока еще не освоился, только прилетел. У меня вся жизнь на колесах, думаю, все будет нормально»

Владимир Крикунов рассказал о реакции своей на возобновление карьеры в 75 лет.

2 августа «Сочи» объявил о назначении 75-летнего специалиста на пост главного тренера.

— Как освоились в Сочи? Атмосфера курортного города располагает к хоккею?

— Пока еще и не освоился. Только-только прилетел. У меня вся жизнь на колесах. Меняются города, иногда и страны. Думаю, все будет нормально.

— Как жена отреагировала на очередной переезд?

— Жена пока дома вместе с младшим сыном. У нас там меняют крышу. Отреагировала нормально. Она понимает, что это моя жизнь. Да, ей тяжело, но она дала добро, и я поехал в Сочи.

— Как сохранять страсть к любимому делу в вашем возрасте?

— Вы правильно сказали: это мое любимое дело. Этим все сказано, – сказал главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
