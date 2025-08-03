Крикунов о «Сочи»: «Надо сорваться с позиций, на которых клуб 7 лет находится. Команда молодая. Для хоккея, в который мы хотим играть, как раз нужные молодые ребята – быстрые, дерзкие, злые»

Владимир Крикунов высказался о цели «Сочи» на сезон-2025/26.

2 августа клуб объявил о назначении 75-летнего специалиста на пост главного тренера.

– Банальный вопрос: задача «Сочи» на ближайший сезон – попасть в плей-офф?

– Да. Для начала надо сорваться с позиций, на которых команда находится последние семь лет. Нужно уйти оттуда и двигаться вперед. Будем стараться.

– Станет ли проблемой, что состав комплектовался еще до вашего назначения?

– «Сочи» – молодая команда. В прошлом сезоне вовсе была самой молодой. Сейчас ребята повзрослели на год. В клубе произошли некоторые изменения, но команда так и останется молодой.

Молодость не порок. Для хоккея, в который мы хотим играть и в который сейчас играют многие команды, как раз нужные молодые ребята – быстрые, дерзкие, злые. Им надо показывать себя.

Легко нам не будет, но хорошо сработать с молодыми парнями можно. Только для этого надо качественно подготовиться и серьезно работать.

– Какие позиции в составе требуют усиления?

– По количеству игроков достаточно. По качеству и позициям будем думать позже. Пока мы работаем на земле. Надо выйти на лед, провести двусторонний матч. Тогда я смогу более предметно ответить на ваш вопрос, – сказал главный тренер «Сочи » Владимир Крикунов .