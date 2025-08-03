Овечкин о том, думал ли об участии в Олимпиаде-2030: «В сентябре мне 40 лет. Все поэтапно. Живу сегодняшним днем»

Александр Овечкин ответил на вопрос об участии в Олимпиаде-2030.

Ранее стало известно, что сборная России по хоккею пропустит Олимпийские игры-2026. На момент Олимпиады-2030 Овечкину будет 44 года.

– Думал ли об участии на Олимпиаде 2030 года?

– В сентябре мне 40 лет. Все поэтапно. Я живу сегодняшним днем.

Самое главное, чтобы все родственники и близкие были счастливы и здоровы, – сказал нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин .

Ягудин об Овечкине: «Спокойный парень с открытой душой. Хочу, чтобы он продолжал играть. На этой Олимпиаде не выступит, но 4 года еще продержится»



