Ягудин об Овечкине: «Спокойный парень с открытой душой. Хочу, чтобы он продолжал играть. На этой Олимпиаде не выступит, но 4 года еще продержится»
Алексей Ягудин поделился мнением об Александре Овечкине.
«Знакомы много лет с Овечкиным. Он абсолютно неконфликтный, спокойный парень с открытой душой. Еще у него неплохое чувство юмора.
Хочу, чтобы дальше продолжал играть. На этой Олимпиаде [не выступит], но четыре года еще продержится», – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.
Ранее стало известно, что сборная России по хоккею пропустит Олимпийские игры-2026. На момент Олимпиады-2030 Александру Овечкину будет 44 года.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости